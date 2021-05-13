Коллектив «Белкамнефти» добыл 80-миллионную тонну нефти

Фото: АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова

Коллектив АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова добыл 80-миллионную тонну нефти с момента основания компании. Предприятие было образовано в 1997 году.

«Белкамнефть» - одно из ведущих нефтедобывающих предприятий Удмуртии, входящее в состав АО «НК «Нефтиса» (актив промышленно-финансовой группы «САФМАР» Михаила Гуцериева). Компания ведет добычу нефти на 55 месторождениях в Удмуртии и Кировской области.

На этапе становления «Белкамнефть» была небольшой компанией и в первые годы своего существования вела добычу нефти лишь на Вятской площади Арланского месторождения. Что касается показателей добычи, то за 24 года они выросли с 1,1 млн тонны нефти в 1997 году до 3,4 млн тонн в 2020-ом.

В 2021 году АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова продолжит работу по расширению ресурсной базы и реализацию программы геологоразведочных работ на имеющихся месторождениях.

Расширяя ресурсную базу и повышая эффективность производства, предприятие ежегодно увеличивает свой вклад и в развитие республики. На протяжении всей своей истории АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова является одним из крупнейших налогоплательщиков, работодателей и инвесторов Удмуртии и активно участвует в реализации социально значимых проектов республики.

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