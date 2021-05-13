Карта распространения коронавируса на 13 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 13 мая Фото: pixabay.com

По данным оперштаба, на утро 13 мая в Удмуртии коронавирусом заразилось еще 43 человека. Из них трое детей и одиннадцать пенсионеров. А 51 пациент выздоровел и был выписан.

Статистика по городам и районам:

Ижевск — 15 950

Глазов — 1 489

Воткинск — 1 396

Можга — 1 770

Сарапул — 1 258

Завьяловский район — 1 821

Алнашский район — 647

Балезинский район — 526

Вавожский район — 292

Воткинский район — 365

Глазовский район — 363

Граховский район — 197

Дебесский район — 302

Игринский район — 774

Камбарский район — 296

Каракулинский район — 213

Кезский район — 346

Кизнерский район — 338

Киясовский район — 217

Красногорский район — 330

Малопургинский район — 497

Можгинский район — 301

Сарапульский район — 399

Селтинский район — 278

Сюмсинский район — 244

Увинский район — 929

Шарканский район — 579

Юкаменский район — 300

Якшур—Бодьинский район — 495

Ярский район — 283

Вакцину от COVID-19 уже поставили 102 114 человек.

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