14 пожилых и 2 ребенка заболели коронавирусом в Удмуртии

На утро 15 мая в Удмуртии коронавирусом заразились 46 человек Фото: pixabay.com

По данным оперштаба, на утро 15 мая в Удмуртии коронавирусом заразились 46 человек. Выздоровели чуть больше – 49.

Среди заболевших два ребенка и 14 пожилых. Ни одного летального случая.

Вакцинировали 103 753 человека, из них 74 788 получили второй компонент. Всего на 15 мая в Удмуртии зарегистрировано 33 435 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 30 293 человека выздоровели, 429 летальных случаев.

Всего в Удмуртии провели 1 104 759 исследований на коронавирусную инфекцию, из них за последние сутки — 4 456.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Удмуртии запретили посещение лесов из-за пожароопасного сезона до 1 июня