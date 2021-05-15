Охотиться на кабанов можно будет в Удмуртии с 1 июня

фото: пресс-служба Минприроды УР

С 1 июня откроется сезон охоты на кабана. Продлится он до 28 февраля 2022 года. Всвязи с этим, с 24 мая Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики принимает заявления на выдачу разрешений на добычу кабана.

Охотиться можно на территории общедоступных охотничьих угодий Удмуртской Республики.

Минприроды УР рекомендует обращаться за предоставлением государственной услуги в электронном виде через Региональный портал государственных услуг.

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