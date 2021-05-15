Карта распространения коронавируса на 15 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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По данным оперштаба, на утро 15 мая в Удмуртии зарегистрировали 46 случаев коронавируса.
Среди заболевших 12 пожилых и 2 ребенка. Выздоровели 49 человек.
Статистика по городам и районам:
Ижевск — 16012
Глазов — 1 496
Воткинск — 1 399
Можга — 1 770
Сарапул — 1 264
Завьяловский район — 1 823
Алнашский район — 652
Балезинский район — 534
Вавожский район — 292
Воткинский район — 366
Глазовский район — 363
Граховский район — 199
Дебесский район — 302
Игринский район — 775
Камбарский район — 296
Каракулинский район — 213
Кезский район — 349
Кизнерский район — 338
Киясовский район — 217
Красногорский район — 338
Малопургинский район — 500
Можгинский район — 301
Сарапульский район — 399
Селтинский район — 280
Сюмсинский район — 245
Увинский район — 930
Шарканский район — 580
Юкаменский район — 304
Якшур—Бодьинский район — 495
Ярский район — 283
Вакцину от COVID-19 уже поставили 103 753 человек.
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