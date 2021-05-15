Карта распространения коронавируса на 15 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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По данным оперштаба, на утро 15 мая в Удмуртии зарегистрировали 46 случаев коронавируса.

Среди заболевших 12 пожилых и 2 ребенка. Выздоровели 49 человек.

Статистика по городам и районам:

Ижевск — 16012

Глазов — 1 496

Воткинск — 1 399

Можга — 1 770

Сарапул — 1 264

Завьяловский район — 1 823

Алнашский район — 652

Балезинский район — 534

Вавожский район — 292

Воткинский район — 366

Глазовский район — 363

Граховский район — 199

Дебесский район — 302

Игринский район — 775

Камбарский район — 296

Каракулинский район — 213

Кезский район — 349

Кизнерский район — 338

Киясовский район — 217

Красногорский район — 338

Малопургинский район — 500

Можгинский район — 301

Сарапульский район — 399

Селтинский район — 280

Сюмсинский район — 245

Увинский район — 930

Шарканский район — 580

Юкаменский район — 304

Якшур—Бодьинский район — 495

Ярский район — 283

Вакцину от COVID-19 уже поставили 103 753 человек.

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