МУП ЖКХ г. Можги привлекли к административной ответственности по инициативе природоохранного прокурора

Назначено наказание в виде штрафа Фото: Архив «КП» в Ижевске

Удмуртская природоохранная межрайонная прокуратура проверила деятельность МУП ЖКХ г. Можги. Она установила нарушение сроков внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Предприятие оказывает негативное воздействие на окружающую среду и отходы в воду. Размер платы за негативное воздействие в 2020 году составил более 28 миллионов рублей. К моменту проверки сумма была не внесена.

По инициативе природоохранного межрайонного прокурора межрегиональным управлением Росприроднадзора МУП ЖКХ г. Можги привлечено к административной ответственности по ст. 8.41 КоАП РФ (невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на окружающую среду). За это назначено наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Постановление в законную силу еще не вступило.

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