Карта распространения коронавируса на 16 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Наибольшее число заболевших по-прежнему в Ижевске Фото: pixabay.com

По данным оперштаба региона, по состоянию на утро 16 мая в Удмуртии зарегистрировали 46 новых случаев коронавируса. 49 человек выздоровели.

Статистика по городам и районам:

Ижевск — 16025

Глазов — 1 499

Воткинск — 1 399

Можга — 1 770

Сарапул — 1 273

Завьяловский район — 1 823

Алнашский район — 652

Балезинский район — 540

Вавожский район — 292

Воткинский район — 366

Глазовский район — 364

Граховский район — 199

Дебесский район — 302

Игринский район — 775

Камбарский район — 296

Каракулинский район — 213

Кезский район — 352

Кизнерский район — 338

Киясовский район — 217

Красногорский район — 347

Малопургинский район — 500

Можгинский район — 301

Сарапульский район — 399

Селтинский район — 280

Сюмсинский район — 245

Увинский район — 930

Шарканский район — 580

Юкаменский район — 306

Якшур—Бодьинский район — 495

Ярский район — 283

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