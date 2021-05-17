До 30 мая подрядчик переделает тротуар на улице 10 лет Октября в Ижевске

Тротуар на улице 10 лет Октября переделают. Архив редакции
Подрядчика обязали переделать тротуар и велодорожку вдоль улицы 10 лет Октября в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
В конце марта здесь начали прокладывать водопровод и ливневую канализацию. Подрядчик восстановил асфальт на одной из частей тротуара. Но дорожное покрытие дало просадку, поэтому выполненные работы служба благоустройства и дорожного хозяйства не приняла.
Теперь подрядчик обязан переделать тротуар и восстановить пешеходную дорожку для безопасного прохода горожан до 30 мая.
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