Жители Удмуртии могут подать заявление на медико-социальную экспертизу в электронном виде

Фото: скриншот сайта gosuslugi.ru

Возможность подать заявление в Главное бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике появилась на портале Госуслуг (gosuslugi.ru) благодаря созданному сервису в разделе «Мое здоровье».

Теперь необязательно приходить лично в бюро МСЭ, чтобы подать заявление на получение дубликата справки об инвалидности или новой справки в случае изменения персональных данных.

— Заявление в электронном виде можно подать и для изменения причины инвалидности или для внесения изменений в ИПРА инвалида, ребенка-инвалида, — сообщили в Главном бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике. Также через портал госуслуг граждане смогут запросить копии акта и протокола проведения медико-социальной экспертизы. А в случае не согласия с решением бюро — филиала можно подать заявление на обжалование решения в Главное бюро.

Если медицинская организация отказала гражданину в оформлении направления на медико-социальную экспертизу по форме 088/у, то выдаётся справка об отказе с которой гражданин имеет право самостоятельно обратиться в бюро МСЭ с заявлением, которое также можно подать в электронном виде через госуслуги.

Напомним, до 1 октября 2021 года действует Временный порядок признания гражданина инвалидом, при котором медико-социальная экспертиза проводится исключительно заочно без личного участия гражданина. В случае, если инвалидность оформляется впервые, то это происходит на основании медицинских документов, представленных медицинской организацией в региональное бюро МСЭ, в том числе в электронном виде.

Для тех граждан, кому инвалидность уже была установлена ранее и подошёл срок переосвидетельствования, она продлевается автоматически на 6 месяцев с сохранением всех ранее рекомендованных мероприятий в ИПРА.

По вопросам медико-социальной экспертизы можно обратиться по телефону горячей линии Главного бюро медико-социальной экспертизы по Удмуртской Республике: 8 (3412) 65-65-13.

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