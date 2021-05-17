Карта распространения коронавируса на 17 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Заболеваемость коронавирусом падает Фото: Амир Закиров

По данным оперштаба региона, по состоянию на утро 17 мая в Удмуртии зарегистрировали 47 новых случаев коронавируса. Пожилая женщина скончалась.

Статистика по городам и районам:

Ижевск — 16042

Глазов — 1 509

Воткинск — 1 399

Можга — 1 770

Сарапул — 1 273

Завьяловский район — 1 823

Алнашский район — 652

Балезинский район — 549

Вавожский район — 292

Воткинский район — 366

Глазовский район — 364

Граховский район — 199

Дебесский район — 303

Игринский район — 775

Камбарский район — 296

Каракулинский район — 213

Кезский район — 352

Кизнерский район — 338

Киясовский район — 217

Красногорский район — 347 + 8

Малопургинский район — 500

Можгинский район — 301

Сарапульский район — 399

Селтинский район — 280

Сюмсинский район — 245

Увинский район — 931

Шарканский район — 580

Юкаменский район — 307

Якшур—Бодьинский район — 495

Ярский район — 283

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