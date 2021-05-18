Погода в Ижевске на 18 мая: температура продолжает держаться возле отметки в +30°С

Аномальная майская жара продолжается Фото: Алена Селезнева

Доброе утро, Ижевск! В городе продолжает царить жара, но по ночам пока достаточно свежо. Подробнее о прогнозе на вторник расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, днем 18 мая в Ижевске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +28..+30°С. Ветер северный, 5-10 м/с.

Ночью до +13°С. Направление ветра изменится на восточное, скорость снизится до 4 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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