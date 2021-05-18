18 мая коронавирус выявили еще у 46 жителей Удмуртии

Традиционная утренняя статистика заболеваемости коронавирусом в регионе Фото: pixabay.com

По состоянию на утро 18 мая в Удмуртии зафиксировано 46 новых случаев коронавирусной инфекции, об этом сообщает региональный оперштаб на официальной странице «ВКонтакте».

Из общего числа заболевших 15 ижевчан и шесть жителей Можги. По пять новых случаев в Сарапуле и Балезинском районе. Также вирус обнаружен у четырех жителей Можгинского района, трех жителей Глазова и двух жителей Малопургинского района. В Воткинске, а также Алнашском, Глазовском, Кезском, Кизнерском, Воткинском районах – по одному новому случаю заболевания.

47 человек за сутки выздоровели. Летальных случаев не было.

Всего на 18 мая в Удмуртии зарегистрировали 33 574 лабораторно подтвержденных случая коронавируса. Из этого числа 30 436 человек выздоровели и 432 скончались. 2 279заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 383 – в состоянии средней степени тяжести и 44 – в тяжелом состоянии.

Против коронавируса привито 104 745 человек, 77 626 жителей получили второй компонент вакцины.

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