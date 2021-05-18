Лучшую спортивную семью определили на «Ижстали»

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») провел корпоративный семейный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». За звание самой спортивной боролись 14 заводских семей.

Праздник прошел во Дворце детского (юношеского) творчества. Участники были поделены на две категории: семьи с двумя и одним ребенком в возрасте от 5 до 11 лет. Конкурсная программа представляла собой эстафету, для прохождения которой требовалось продемонстрировать ловкость, точность, выносливость, командный дух и взаимовыручку.

Фото: «Ижсталь»

Быстрее всех с поставленной задачей справилась семья Чушъяловых в составе оператора поста управления прокатного цеха Станислава, мамы Марии и восьмилетнего Глеба. Второе место – у семьи машиниста насосных установок Ольги Мукимовой, на третьем – семья шлифовщика инструментального цеха Марии Главатских.

Фото: «Ижсталь»

Победителями в категории с двумя детьми стала семья распределителя работ транспортного цеха Анны Сутягиной с папой Константином, первоклассником Ярославом и одной из самых юных участниц – пятилетней Дарьей. Серебро завоевала семья подручного сталевара Алексея Костина. Бронзу – квартет инженера-электроника Игоря Булдакова.

Фото: «Ижсталь»

Всем участникам состязаний вручили денежные сертификаты, сладкие призы и памятные дипломы. Хорошее настроение присутствующим создавали детский клуб спортивно-бального танца «Галант», волонтерский педагогический отряд «Сейчас» и команда ДД(Ю)Т по чирлидингу.

Фото: «Ижсталь»

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