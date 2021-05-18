Россельхозбанк повышает доходность по розничным вкладам

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С 17 мая 2021 года Россельхозбанк повышает процентные ставки по всей линейке рублевых вкладов для физических лиц. Максимальную ставку5,2% годовых можно получить по вкладу «Доходный» при размещении средств всего от 3 000 рублей на срок три года через дистанционные каналы банка. Максимальная сумма размещения не ограничена.

«Мы рады предложить нашим клиентам возможность размещения денежных средств на выгодных условиях и предлагаем различные варианты управления сбережениями.Поэтому Россельхозбанк продолжает улучшать условия по сберегательным продуктам и увеличивает доходность по срочным вкладам. Наибольший рост процентных ставок-по вкладам, оформляемым через дистанционные каналы банка», - прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Для клиентов, которые предпочитают активно управлять средствами и не фиксировать сбережения на длительный срок, Россельхозбанк предлагает накопительный счёт «Моя выгода», с возможностью пополнения и снятия без ограничений. С 26 апреля процентная ставка по нему увеличилась до 5% годовых (действует при условии размещения средств на счете в течение 12 месяцев и более).

Россельхозбанк не первый год занимает лидирующие позиции среди банков по вкладам физических лиц и показывает положительную динамику роста портфеля вкладов и счетов. А Удмуртский филиал Россельхозбанка стал лучшим в региональной сети по направлению розничного бизнеса по итогам 2020 года.

Сберегательные продукты можно оформить как в офисах банка, которые есть во всех городах и большинстве районных центров Удмуртии, так и с использованием дистанционных каналов - Интернет-банк и Мобильный банк РСХБ, доходность в которых традиционно выше.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями открытия вкладов и накопительных счетов можно в отделениях банка, по номеру телефона Контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на сайте АО «Россельхозбанк».

Информация от партнера

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3349 (выдана Банком России 12.08.2015).

*Срок вклада - 91 день, 180 дней, 270 дней, 365 дней, 395 дней, 540 дней, 730 дней, 1095 дней, 1460 дней – для вкладов в рублях РФ и долларах США.

Минимальный размер первоначального взноса:

- при открытии в офисе Банка: 10 000 рублей РФ / 150 долларов США;

- при открытии через дистанционные каналы обслуживания: 3 000 рублей РФ / 50 долларов США.Выплата процентов производится по Вашему выбору:

- в день окончания срока вклада путем причисления суммы причитающихся процентов к сумме вклада;

- в день окончания срока вклада путем перечисления суммы причитающихся процентов на счет вкладчика, открытый в Банке;

- ежемесячно в последний рабочий день месяца, а также по окончанию срока вклада путем причисления суммы причитающихся процентов к сумме вклада (капитализация);

- ежемесячно в последний рабочий день месяца, а также по окончанию срока вклада путем перечисления суммы причитающихся процентов на счет вкладчика, открытый в Банке.

Пополнение вклада не предусмотрено.

Максимальная сумма вклада не ограничена.

Расходные операции с сохранением процентной ставки не предусмотрены.

При досрочном востребовании вклада проценты выплачиваются по ставке вклада «До востребования» в соответствующей валюте.

Автоматическая пролонгация вклада ограничена и производится на тот же срок на условиях и под процентную ставку в соответствующей валюте, действующих в Банке на дату пролонгации. По вкладам на срок 91 день - не более 3 раз, по вкладам на иные сроки, за исключением вкладов на срок 91 день - не более 2 раз. В случае принятия Банком решения о прекращении приема вкладов на определенные сроки, пролонгация ранее открытых на такие сроки вкладов не осуществляется.