Карта распространения коронавируса на 18 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Традиционная статистика заболеваемости коронавирусом в населенных пунктах Удмуртии Фото: pixabay.com

По данным оперштаба региона, по состоянию на утро 18 мая в Удмуртии зарегистрировали 46 новых случаев коронавируса, 47 человек выздоровели.

Статистика по городам и районам:

Ижевск — 16057

Глазов — 1 512

Воткинск — 1 400

Можга — 1 776

Сарапул — 1 278

Завьяловский район — 1 823

Алнашский район — 653

Балезинский район — 554

Вавожский район — 292

Воткинский район — 367

Глазовский район — 365

Граховский район — 199

Дебесский район — 303

Игринский район — 775

Камбарский район — 296

Каракулинский район — 213

Кезский район — 353

Кизнерский район — 339

Киясовский район — 217

Красногорский район — 347 + 8

Малопургинский район — 502

Можгинский район — 305

Сарапульский район — 399

Селтинский район — 280

Сюмсинский район — 245

Увинский район — 931

Шарканский район — 580

Юкаменский район — 307

Якшур—Бодьинский район — 495

Ярский район — 283

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