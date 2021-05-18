Песенный конкурс «Голос Ижевска» стартовал в Удмуртии

Ижевчане смогут показать свои таланты городу и всей республике

В Ижевске стартовал самый масштабный песенный конкурс в истории республики – «Голос Ижевска» (6+). Его организует радио «Адам» при поддержке администрации главы и правительства Удмуртии. Генеральный партнер проекта – Корпорация Центр. По-дружески. Только так!

Для участия в конкурсе можно выбрать любую русскоязычную песню (в том числе авторскую) и записать аудио. После - зайти на сайт проекта, заполнить все поля и загрузить свой аудиофайл. Также оставить заявку и спеть песню можно, позвонив по номеру 945-021 и следуя инструкциям автоответчика. Аудиофайл можно выслать в любом мессенджере (Viber, WhatsApp, Telegram) на номер +7(912)007-08-05 или на почту проекта golosizhevsk@gmail.com. Не забудьте указать свои ФИО, возраст и род деятельности. Заявки принимаются до 3 июня включительно.

22 мая, 5 и 6 июня пройдут полуфиналы конкурса в концертном зале филармонии, где профессиональное жюри выберет 15 финалистов. А 12 июня в День города на Центральной площади Ижевска состоится торжественный финал конкурса.

По итогу проекта будет выбрано пять победителей: один главный, а также четыре победителя в спецноминациях: «Серебряный голос» (люди старше 50 лет), «Дети» (6-18 лет), «Приз зрительских симпатий» (победителя выберут слушатели радио «Адам»), «По-дружески! Только так!» (победителя выберет генеральный партнер проекта – Корпорация «Центр»). Они получат призы от организаторов и партнеров.

Кстати, помимо песенного конкурса, желающие могут принять участие во флешмобе. Для этого необходимо спеть сольно или хором в узнаваемом месте Ижевска, например, возле монумента Дружбы народов или памятника Крокодилу. Выступление нужно снять на видео и выгрузить в социальные сети с хэштегом #ГолосИжевска2021. Победителя определит число лайков, приз – сертификат на 5000 рублей в караоке-клуб.

6+