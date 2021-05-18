Жители Удмуртия смогут задать Прокуратуре вопросы по медицинскому обслуживанию

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20 мая с 09:00 до 10:00 жители Удмуртии смогут попасть на личный прием к прокурору республики Артему Николаеву и председателю правительства региона Ярославу Семенову, об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры по Удмуртии.

По предварительной записи граждане смогут обратиться по вопросам медицинского обслуживания. Записаться можно до 19 мая по телефонам 60-73-15, 60-74-25 или 60-73-39.

Посетителям необходимо будет иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Также рекомендуется заранее подготовить письменное обращение, в котором будут содержаться все сведения, необходимые для оперативного рассмотрения доводов. Также посетителей просят не забывать о масочном режиме.

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