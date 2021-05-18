Как ижевчанам выбрать качественные двери?

Начальник отдела продаж ЗАО «Ижторгметалл» Алёна Басова Фото: Архив КП

Сегодня в гостях у радио «Комсомольская правда – Ижевск» (107.6 FM) (12+) побывала начальник отдела продаж ЗАО «Ижторгметалл» Алена Басова.

Она рассказала о том, как выбрать качественные железные двери для квартиры и дачи, а также какие параметры и качества учитывать при выборе двери и как понять, что верь по-настоящему крепкая.

Кроме того специалист рассказала, ждать ли роста цен и стоит ли вообще экономить на установке дверей.

Подробности можно узнать из подкаста «Комсомольская правда – Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- Штрафы за парковку на газонах в Ижевске вернутся с 1 июня

- Жители Удмуртия смогут задать Прокуратуре вопросы по медицинскому обслуживанию