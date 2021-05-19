Санавиация Удмуртии совершила 84 вылета с начала года

Один вылет пришлось совершить в соседний регион Фото: Архив «КП» в Ижевске

С начала года санитарная авиация Удмуртии совершила уже 84 вылета. В 79 случаях пациентов, в том числе 5 детей младше 1 года, транспортировали в республиканские больницы. В пяти случаях специалисты вылетали к пациентам чтобы провести операцию. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения на своем сайте.

Чаще всего вертолет санавиации летает в северные районы региона. Врачи вылетали в Глазов уже 45 раз с начала года. Совершено 8 вылетов Можгу, 7 – в Игру, 5 – в Уву. Один раз пришлось вылететь в Пермский край.

Большинство вылетов к пациентам с сердечно-сосудистой патологией, заболеваниями центральной нервной системы, хирургической патологией и травмами, патологией беременности.

Кстати, санитарная авиация в Удмуртии работает в рамках нацпроекта «Здравоохранение» с июля 2019 года. Для вылетов используется вертолет «Ансат», оборудованный медицинским модулем.

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