Ижевчанина побили и украли рюкзак с документами и деньгами в подземном переходе Ижевске

Рюкзак с документами и электроинструментом вернули владельцу Фото: Архив «КП» в Ижевске

Ночью, с 17 на 18 мая, 27-летний ижевчанин обратился в дежурную часть УМВД России по г. Ижевску. Около часа ночи его ограбили в подземном переходе, расположенном на пересечении улиц им.М.Горького и Советской. Об этом сообщает пресс-служба МВД на своем сайте.

Опросив потерпевшего, полицейские установили, что неизвестный мужчина нанес ему побои и похитил рюкзак с документами, электроинструментом и деньгами.

Получив приметы подозреваемого, полицейские задержали 35-летнего ранее судимого жителя Ижевска.

Во время обыска дома у подозреваемого обнаружили рюкзак с документами, и похищенные электроинструменты. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания УМВД России по г. Ижевску. За совершенное преступление ему может грозить лишение свободы на срок до 7 лет.

Отделом по Первомайскому району Следственного управления УМВД России по г. Ижевску возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ (Грабеж, совершенный с применением насилия).

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