46 жителей Удмуртии заразились коронавирусом на утро 19 мая

На утро 19 мая в Удмуртии выявили 46 зараженных коронавирусом Фото: Дмитрий Селезнев

Сегодня, 19 мая, в Удмуртии выявили 46 случаев заболевания коронавирусом. Как сообщает оперштаб республики, выздоровели 43 пациента.

Коронавирусом заболели 16 жителей Ижевска и 13 жителей Глазова. Также инфекцией заразились пять жителей Сарапульского района, четыре жителя Воткинска, по три жителя – в Балезинском и Воткинском районах, также житель Глазовского района.

На 19 мая в Удмуртии зарегистрировали 33 574 случая заболевания коронавирусом.

Сейчас 2 257 заболевших чувствуют себя удовлетворительно, 398 пациентов переносят инфекцию в средней степени тяжести, и 54 находятся в тяжелом состоянии.

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