Режим ЧС ввели в нацпарке «Нечкинский» в Воткинском районе Удмуртии

Пожар в национальном парке «Нечкинский» тушат почти два дня Фото: pixabay.com

Режим чрезвычайной ситуации ввели в национальном парке «Нечкинский» в Воткинском районе Удмуртии. Об этом сообщает председатель правительства республики Ярослав Семенов на своей странице «ВКонтакте».

Сейчас площадь активного горения лесного пожара составляет 10 га. Всего зафиксировано четыре очага. Пожар тушат группа в 244 человека и 62 единицы техники.

МЧС Удмуртии проверяет горение раз в час с беспилотников.

Напомним, пожар произошел 17 мая в деревнях Поваренки и Сидоровы Горы Воткинского района. В тот же день огонь затронул территорию национального парка «Нечкинский».

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