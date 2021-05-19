Карта распространения коронавируса на 19 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

В Ижевске коронавирусом заразились 16 человек Фото: pixabay.com

По данным оперштаба региона, по состоянию на утро 19 мая в Удмуртии зарегистрировали 46 новых случаев коронавируса, 43 человека выздоровели.

Статистика по городам и районам:

Ижевск — 16 073

Глазов — 1 525

Воткинск — 1 408

Можга — 1 776

Сарапул — 1 278

Завьяловский район — 1 823

Алнашский район — 653

Балезинский район — 557

Вавожский район — 292

Воткинский район — 370

Глазовский район — 368

Граховский район — 199

Дебесский район — 303

Игринский район — 775

Камбарский район — 296

Каракулинский район — 213

Кезский район — 353

Кизнерский район — 339

Киясовский район — 217

Красногорский район — 347 + 8

Малопургинский район — 502

Можгинский район — 305

Сарапульский район — 404

Селтинский район — 280

Сюмсинский район — 245

Увинский район — 931

Шарканский район — 580

Юкаменский район — 307

Якшур—Бодьинский район — 495

Ярский район — 283

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