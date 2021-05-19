Карта распространения коронавируса на 19 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

В Ижевске коронавирусом заразились 16 человек
Фото: pixabay.com
По данным оперштаба региона, по состоянию на утро 19 мая в Удмуртии зарегистрировали 46 новых случаев коронавируса, 43 человека выздоровели.
Статистика по городам и районам:
Ижевск — 16 073
Глазов — 1 525
Воткинск — 1 408
Можга — 1 776
Сарапул — 1 278
Завьяловский район — 1 823
Алнашский район — 653
Балезинский район — 557
Вавожский район — 292
Воткинский район — 370
Глазовский район — 368
Граховский район — 199
Дебесский район — 303
Игринский район — 775
Камбарский район — 296
Каракулинский район — 213
Кезский район — 353
Кизнерский район — 339
Киясовский район — 217
Красногорский район — 347 + 8
Малопургинский район — 502
Можгинский район — 305
Сарапульский район — 404
Селтинский район — 280
Сюмсинский район — 245
Увинский район — 931
Шарканский район — 580
Юкаменский район — 307
Якшур—Бодьинский район — 495
Ярский район — 283
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