Отпускной сезон 2021: куда охотнее всего ездят отдыхать жители Удмуртии

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Самыми популярными направлениями для поездок и отдыха жителей Удмуртии с начала нового туристического сезона стали Казань, Москва, Уфа и Санкт-Петербург. Более 50% туристов нашей Республики предпочитают путешествия именно в эти города. Впрочем, наши туристы открыли новые интересные маршруты и отправились отдыхать на Кавказ. Такие данные получили в МегаФоне, по итогам анализа с помощью технологии Big Data.

Привычные зарубежные направления для отдыха в этом году вновь недоступны. Поэтому жители Удмуртии скорректировали отпускные планы сразу в начале сезона. Как и годом ранее, население Республики обратило внимание на маршруты внутри страны. Так появились и новые топовые направления, где, кстати, уже побывали наши земляки в мае - Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкарская и Чувашская Республики,

В списке еще более экзотичных мест у удмуртских путешественников – Якутия, Магадан, Камчатка, Сахалин и Карелия. По данным связистов, здесь зафиксировано примерно 1,5% удмуртских туристов.

В целом, по данным телеком-экспертов, в поездках за майские каникулы жители Удмуртии скачали более 130 ТБ трафика и проговорили почти 1,5 миллиона минут. Самыми интернет-активными днями в ижевском аэропорту стали 5 и 3 мая, а на железнодорожном вокзале – 10 мая. В эти дни пользователи больше, чем обычно, выходили в глобальную сеть, отправляясь в поездки.

Интересно, что в мае Ижевск выбирали в качестве туристического направления жители Нижегородской области, Москвы и Московской области.

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