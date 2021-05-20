Жителей Ижевска приглашают пробежать «Зеленый марафон»

5 июня столица Удмуртии присоединится к большому и ставшему уже традиционным проекту Сбера «Зеленый марафон», который проходит при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее".

Проект пройдет в 180 городах России во Всемирный день защиты окружающей среды. Дата выбрана не случайно. Марафон посвящен проблемам экологии и поиску путей для их решения. Участники смогут не только попробовать свои силы на разных дистанциях (4,2 км, 10 км, детские и инклюзивные забеги, северная ходьба), но и повысить экограмотность, посетить концертные, конкурсные и благотворительные программы, а также внести вклад в высадку деревьев. Всего в рамках Зелёного Марафона Сбер высадит 180 000 саженцев в честь 180-летия Сбера совместно с фондом «Вклад в будущее» и Движением ЭКА.

В Ижевске старт забегу будет дан на Центральной площади. Партнер акции в Ижевске - региональный оператор по обращению с ТКО в Удмуртии «Спецавтохозяйство» - в этот день организует обширную экопрограмму. Все желающие смогут поучаствовать в игровом экологическом квесте, лучшим вручат подарки, а на площадке #ЧистоПоУдмуртски в большом шатре развернётся интерактивная выставка «Переработано в Удмуртии». Гостям расскажут про раздельный сбор отходов, покажут все стадии переработки пластика, бумаги, стекла и образцы вещей, изготовленных из вторсырья. На площадке также можно будет познакомиться с экологичными альтернативами привычным вещам – бамбуковыми щетками, хозяйственными губками из растений, многоразовыми предметами личной гигиены и косметикой без упаковки.

Принять участие в забегах может каждый. Сделать это легко. Нужно просто зарегистрироваться на сайте greenmarathon.ru или через мобильное приложение «Зеленый марафон». В Ижевске главный старт будет дан с Центральной площади.

Участие в марафоне бесплатное. Узнать о новостях мероприятия и получать советы по подготовке к нему можно в официальной группе во «ВКонтакте».

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