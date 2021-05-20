Карта распространения коронавируса на 20 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Рассказываем о районах Удмуртии, где больше всего заболевших Фото: Амир Закиров

По данным Оперштаба региона, по состоянию на утро 20 мая в Удмуртии зафиксировали 47 новых случаев коронавируса. Выздоровели 47 человек. К сожалению, двое мужчин скончались.

Статистика по городам и районам:

Ижевск — 16 090

Глазов — 1 525

Воткинск — 1 408

Можга — 1 784

Сарапул — 1 284

Завьяловский район — 1 826

Алнашский район — 653

Балезинский район — 557

Вавожский район — 292

Воткинский район — 370

Глазовский район — 368

Граховский район — 199

Дебесский район — 303

Игринский район — 775

Камбарский район — 299

Каракулинский район — 213

Кезский район — 353

Кизнерский район — 339

Киясовский район — 217

Красногорский район — 347

Малопургинский район — 502

Можгинский район — 311

Сарапульский район — 404

Селтинский район — 280

Сюмсинский район — 245

Увинский район — 935

Шарканский район — 580

Юкаменский район — 307

Якшур—Бодьинский район — 495

Ярский район — 283

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