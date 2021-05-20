Жителей Удмуртии предупреждают об усилении ветра 21 мая

Температура начинает понижаться в Ижевске Фото: Архив КП

Сотрудники МЧС предупреждают жителей Ижевска об усилении ветра. Днем подует юго-западный ветер с порывами до 15-18 м/с.

Для сравнения, сегодня, 20 мая ветер дул со скоростью 8-13 м/с.

Сотрудники напоминают жителям, что стоит обращать внимание на провода линий электропередач, электротранспорта. Увидев оборванные провода, сообщить в Контакт-центр ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по бесплатным номерам телефона, 8-800-22-00-220, ЕДДС МО о месте обрыва. Смертельно опасно подходить к оборвавшимся электропроводам.