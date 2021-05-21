Экипировочный центр БЛОКПОСТ откроется в Ижевске

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В эти теплые выходные состоится открытие экипировочного центра БЛОКПОСТ в Ижевске!

Природа щедро одарила Удмуртию: горные рельефы, бурлящие реки и невероятные леса радуют жителей и туристов, а БЛОКПОСТ сделает комфортным путешествия по этим удивительным местам! Магазин работает 2 недели, но уже успел приобрести своих постоянных клиентов. Покупателей приятно удивляет широкий ассортимент - более 7 тысяч товаров для охоты, рыбалки, туризма и активного отдыха. Праздничное открытие состоится уже 22 мая (в эту субботу) поэтому откладываем все дела и — вперед — на праздник! Рады будут всем!

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БЛОКПОСТ дорожит каждым клиентом, поэтому регулярно проходят акции и скидки, о которых сообщают всем держателям карт и подписчика официальных групп Вконтакте, Одноклассниках и Instagram. Разумная ценовая политика и помощь профессионалов в подборке экипировки делает покупки по-настоящему выгодными и экономит силы и время.

Что будет 22 мая? Гостей ждет музыкальная программа с диджеем, зрелищная разборка оружия, для ребят помладше — будет работать аквагримёр, а чтобы проникнуться атмосферой всех желающих накормят в настоящей полевой кухне! Также БЛОКПОСТ обещает розыгрыш призов и подарочных сертификатов — шанс получить скидки на покупки в экипировочном центре есть у всех, главное условие — прийти и как следует повеселиться!

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Праздничное открытие пройдёт 22 мая (эта суббота) по адресу: г. Ижевск, ул. Карла Либкнехта, 11, начало в 12:00.

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Группа встречи Вконтакте: vk.com/event204425749

Интернет-магазин БЛОКПОСТ: blok-post.ru

ИП Хворостов Владимир Михайлович

ОГРНИП 321265100033855

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