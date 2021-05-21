Погода на 21 мая в Ижевске: аномальная жара и грозы

Сегодня в столице Удмуртии ожидаетя +23...+25 градусов тепла Фото: Амир Закиров

Доброе утро, Ижевск! На календаре – 21 мая, пятница! По данным Удмуртского Гидрометцентра, сегодня в столице Удмуртии ожидается +23...+25 градусов тепла. Ветер юго-западный, 9–14 м/с, местами возможны порывы до 15–18 м/с.

Кроме того, днем возможны кратковременные дожди и даже грозы.

«В период с 20 по 21 мая 2021 года на территории Удмуртской Республики и в г. Ижевске ожидается аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха поднимется выше нормы на 7 градусов и более. С 18 по 22 мая на территории Удмуртской Республики ожидается чрезвычайная пожароопасность (5-й класс), местами сохраняется высокая пожароопасность (4-й класс)», – сообщает ведомство.

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