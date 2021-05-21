Мошенники выманили 1,5 млн рублей у 67-летней жительницы Ижевска

Только спустя месяц пожилая женщина заподозрила обман и обратилась в полицию Фото: Сергей Грачёв

Пожилая женщина из Ижевска отдала мошенникам, выдававшим себя за сотрудников банка, 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Ижевску.

67-летней женщине поступило сообщение на мессенджер с неизвестного номера. В письме сообщалось, что на ее имя неустановленные лица пытаются оформить кредиты.

Пенсионерка позвонила по указанному номеру, ее собеседница представилась специалистом финансового отдела. Девушка заявила, что нужно взять кредиты в разных банках и затем «закрыть» их, чтобы предотвратить хищение денег.

Так, ижевчанка в течение 9 дней оформляла кредиты и переводила деньги на указанные мошенниками номера телефонов.

Только спустя месяц пожилая женщина заподозрила обман и обратилась в полицию. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Настоящие банки не используют «зеркальные кредиты» и «безопасные счета», это уловки мошенников, предупреждает МВД по Удмуртии.