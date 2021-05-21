Коронавирусом в Удмуртии заболели 48 человек

48 человек заболели коронавирусом в Удмуртии. Фото: pixabay.com

В Удмуртии коронавирусной инфекцией заболели еще 48 человек. В числе заболевших: 7 детей до 14 лет, 9 человек старше 65 лет. Об этом сообщает оперштаб региона.

2 275 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 379 – средней степени тяжести, 58 – в тяжелом состоянии.

43 человека выздоровели, их выписали.

Всего на 21 мая в Удмуртии зарегистрировано 33 715 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 30 569 человек выздоровели.

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