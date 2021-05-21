«Ижсталь» увеличила реализацию в апреле

Фото: «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») в апреле реализовал 28 тыс. тонн металлопродукции, что на 13 % больше, чем годом ранее.

Рост продаж продемонстрировали все основные виды продукции: прокат – на 14 %, калиброванный прокат – на 28 %, стальные фасонные профили – на 48 %, сталь со специальной отделкой поверхности (серебрянка) – на 183 %, холоднокатаная лента – на 123 %.

В разрезе марок выросла реализация металлопродукции из марок стали обыкновенного качества – на 44 %, конструкционных с никелем – на 49 %, нержавеющих с никелем – на 25 %, быстрорежущих – на 7 %, подшипниковых – на 67 %, электротехнических – на 20 %.

Основные потребители продукции завода – автопром, машино- и авиастроение, предприятия по производству нефтепромыслового и горнодобывающего оборудования.

На правах рекламы