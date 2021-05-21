Жители Удмуртии могут помочь благоустроить набережную пруда в Можге

Проект благоустройства

В Удмуртии продолжается народное онлайн-голосование за общественные пространства. Их смогут благоустроить благодаря выбору жителей региона уже в 2022 году. Так, может преобразиться набережная городского пруда в Можге.

Проект включает в себя комплекс мероприятий по благоустройству пляжной зоны прилегающей территории к городскому пруду и дороги ведущей от ул. Можгинской до городского пруда. Вдоль проезжей части появится пешеходный тротуар, будет увеличена парковка.

На пляже планируют построить волейбольную и баскетбольную площадки, детскую игровую площадку, сделать теневой навес с лежаками.

Проголосовать за изменение этой территории можно до 30 мая на единой онлайн-платформе 18.gorodsreda.ru.

Напомним, в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным, проходит голосование по отбору общественных территорий и дизайн проектов благоустройства как в России, так и в Удмуртии. Территории, набравшие больше голосов, будут благоустраивать в 2022 году.

Жители старше 14 лет могут голосовать за проекты из Ижевска, Сарапула, Воткинска, Глазова, Можги, Игры и Увы.

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