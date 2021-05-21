Жителей Удмуртии предупредили о грозе и граде днем 21 мая

Приближается гроза. Фото: pixabay.com
Синоптики предупредили жителей Удмуртии о приближающейся грозе. По информации Удмуртского гидрометцентра, она пройдет днем 21 мая.
Ожидается, что при грозе усилится юго-восточный ветер до 15-20 м/с. Местами могут пройти ливни и град.
Жителей просят быть внимательными, а водителей соблюдать безопасный скоростной режим,
избегать обгонов, воздерживаться от резкого торможения. При плохой видимости безопаснее остановиться и переждать, выбирая при этом места без деревьев, слабо закрепленных рекламных стендов и щитов.
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