Эстафету по голосованию за благоустройство парков и скверов устроили министры Удмуртии

В эстафете принял участие и министр спорта Удмуртии Александр Варшавский. Фото: facebook.com

Онлайн-голосование за благоустройство общественных пространств в Удмуртии продолжается. Благодаря выбору жителей региона территории смогут благоустроить уже в следующем году. К голосованию подключились почти все региональные министры. Они устроили эстафету в соцсетях, призывая коллег принять участие в проекте.

«В далеком детстве Пушкинский парк в городе Сарапуле был для меня очень редким, но... ярким событием. Пусть хорошеет! И для моих детей тоже!», - написала Ольга Абрамова, министр сельского хозяйства и вице-премьер Удмуртии, и передала эстафету министру экономики республики, Михаилу Тумину.

«Я гулял по Центральной площади Ижевска 20 лет назад, 10 лет назад, 5 дет назад. Гуляя тут сейчас, говорю однозначно – изменения в ее облике просто восторг! Хочу, чтобы она была такой до набережной, поэтому голосую за благоустройство третьего этапа площади», - ответил министр.

Алексей Горбачев, министр транспорта и дорожного хозяйства региона, тоже поддержал эстафету, проголосовав за изменения в поселке Игра:

«Я тоже присоединился к голосованию, выбрал благоустройство второй части территории перед кафе «Рябинушка» в поселке Игра. Ее уже давно нужно было привести в порядок».

Каждый житель России старше 14 лет тоже может проголосовать на единой онлайн-платформе 18.gorodsreda.ru Жителям Удмуртии предлагают отдать свои голоса за проекты из Ижевска, Сарапула, Воткинска, Глазова, Можги, Игры и Увы. Территории, набравшие больше голосов, будут благоустраивать в 2022 году.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«В жизни я всегда королева!»: 48-летняя ижевчанка участвует в конкурсе красоты Миссис 20/21

Видео сотрудников МЧС из Удмуртии набрало почти 2.5 миллионов просмотров в TikTok