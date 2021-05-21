22 мая в Ижевске запретят продавать алкоголь

Продавать алкоголь не будут

Продажу алкоголя ограничат в Ижевске и Удмуртии 22 мая. В этот день в школах пройдут традиционные «Последние звонки».

Как сообщает пресс-служба администрации города, будут проводиться проверки среди недобросовестных предпринимателей, которые торгуют алкогольной продукцией в магазинах.

Отметим, штрафы за нарушение составляют от 3 до 100 тысяч рублей.

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