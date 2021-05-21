Флешмоб #ГолосИжевска2021 стартовал в Удмуртии

В песенном флешмобе может принять участие любой желающий. Фото: pixabay.com

В Ижевске проходит песенный флешмоб #ГолосИжевска2021. В нем может принять участие любой желающий.

Для этого необходимо спеть в узнаваемом месте нашего города – например, во дворе вашего детства, у монумента Дружбы народов или около памятника Крокодилу. Фото и видео с исполнением выложить в соцсети с хэштегом #ГолосИжевска2021.

Петь можно сольно, с семьей, друзьями или всем коллективом.

Победителя определят пользователи соцсетей. Чем больше лайков, тем больше вероятность получить хороший приз – сертификат на 5000 рублей в караоке.

Напомним, 12 мая стартовал самый масштабный песенный конкурс в истории Удмуртии - «Голос Ижевска». В нем могут принять участие все желающие вне зависимости от возраста, пола и сферы деятельности.

Сразу 15 финалистов примут участие в праздничном концерте в День города, споют свои любимые песни для сотен горожан и получат шанс выступить вместе с известным российским певцом Сергеем Лазаревым.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 3 июня на сайте golosizhevska.ru.

Генеральный партнер проекта - Корпорация Центр. По-дружески. Только так! Проект проходит при поддержке администрации главы и правительства Удмуртии.

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