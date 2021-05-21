Жители Ижевска сообщили об эвакуации в торговых центрах города в соцсетях

«Комсомолка» проверила слухи об эвакуации в торговых центрах Ижевска Фото: Анна Евграфова, https://vk.com/izhevsk.life
Сегодня, 21 мая, жители Ижевска сообщили в социальных сетях, что посетителей торговых центров города – «Талисман», «Петровский» и «Италмас» – эвакуировали. «Комсомолка» проверила слухи.
В ТРЦ «Талисман» нам сообщили, что эвакуация там не проводится, а посетители присутствуют в торговом центре:
«К нам приехала Росгвардия, сказали, что заминировано. У нас сообщений не было. Они пришли без оповещений. Единственное, на вход пока не пускают».
Подобное «Комсомолке» сообщили в ТРК «Петровский»:
«Эвакуация не происходит. Просто не пускают. Полиция здесь на месте, ждут собаку с осмотром».
В «Италмасе» информацию вовсе опровергли.
«Нет, не эвакуировали. У нас все хорошо, все работает», – рассказали в торговом центре.
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