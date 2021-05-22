Погода в Ижевске на 22 мая: тепло и пасмурно

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Доброе утро, Ижевск! Перед тем, как выйти сегодня на улицу, не забудьте прочитать прогноз погоды от «Комсомолки».

Сегодня, 22 мая, пасмурно и дождливо. По данным сервиса «Яндекс Погода», утром будет ливень, а затем в течение всего дня небольшой дождь.

К обеду воздух прогреется до +26 градусов. Будет небольшой южный ветер с переходом на северо-западный, порывы до 3,5 м/с.

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