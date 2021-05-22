Шесть человек погибли при пожаре в Удмуртии

Фото: МЧС по Удмуртии

Сегодня ночью в селе Нылга Увинского района произошла трагедия. Пожар начался в частном одноэтажном деревянном доме.

Когда приехали первые пожарные, дом пыл полностью в огне. Произошло обрушение кровли. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии, в тушении пожара участвовали 25 человек и 11 единиц техники.

По данным пресс-службы Следственного управления СКР по УР, погибли шестеро местных жителей. Предположительно это члены проживавшей там семьи: 36-летний мужчина, 32-летняя женщина и четверо детей в возрасте 12, 11, 8 лет и 1 год.

На место выехали следователи. Возбуждено уголовное дело по факту пожара по ч. 3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Фото: МЧС по Удмуртии

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