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Здоровье22 мая 2021 9:14

Коронавирусом в Удмуртии заболели 46 человек

Официальная статистика на 22 мая
Наталья Сорокина
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Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

В Удмуртии коронавирусной инфекцией заболели еще 46 человек. В числе заболевших: 4 детей до 14 лет, 9 человек старше 65 лет. Об этом сообщает оперштаб региона.

2 287 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 368 – средней степени тяжести, 59 – в тяжелом состоянии.

44 человека выздоровели, их выписали.

Всего на 22 мая в Удмуртии зарегистрировано 33 761 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 30 613 человек выздоровели.

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