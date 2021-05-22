Коронавирусом в Удмуртии заболели 46 человек

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В Удмуртии коронавирусной инфекцией заболели еще 46 человек. В числе заболевших: 4 детей до 14 лет, 9 человек старше 65 лет. Об этом сообщает оперштаб региона.

2 287 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 368 – средней степени тяжести, 59 – в тяжелом состоянии.

44 человека выздоровели, их выписали.

Всего на 22 мая в Удмуртии зарегистрировано 33 761 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции. 30 613 человек выздоровели.

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