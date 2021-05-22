День города в Ижевске будут праздновать три дня

Фото: Дмитрий Селезнёв

Не первый год праздник отмечают в традиционном трехдневном формате. 10 июня - День двора, 11 июня - День района, 12 июня - День города и День России.

До 3 июня на сайте принимают заявки от дворов, которые хотят организовать праздник или турниры по настольным играм. Вначале турниры будут дворовые, затем районные, а 12 июня – общегородской чемпионат.

- С активного двора – украшение праздничной площадки, ведущий и минимум один концертный номер от жильцов. Всё остальное – аппаратура и концерт профессиональных артистов – с организаторов, - написал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

Еще жителей ждут Большой хоровой собор у Александро-Невского храма и благотворительный забег #БежимсКузей на Набережной 12 июня.

Кстати, вечером в День России на Центральной площади состоится финал шоу «Голос Ижевска».

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