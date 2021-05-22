Карта распространения коронавируса на 22 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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По данным Оперштаба региона, по состоянию на утро 22 мая в Удмуртии зафиксировали 46 новых случаев коронавируса. Выздоровели 44 человека.

Статистика по городам и районам:

Ижевск — 16 122

Глазов — 1 535

Воткинск — 1 419

Можга — 1 784

Сарапул — 1 284

Завьяловский район — 1 828

Алнашский район — 653

Балезинский район — 563

Вавожский район — 292

Воткинский район — 374

Глазовский район — 370

Граховский район — 199

Дебесский район — 303

Игринский район — 777

Камбарский район — 299

Каракулинский район — 213

Кезский район — 360

Кизнерский район — 340

Киясовский район — 217

Красногорский район — 348

Малопургинский район — 502

Можгинский район — 314

Сарапульский район — 409

Селтинский район — 280

Сюмсинский район — 246

Увинский район — 935

Шарканский район — 582

Юкаменский район — 308

Якшур—Бодьинский район — 496

Ярский район — 283

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