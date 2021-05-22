Карта распространения коронавируса на 22 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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По данным Оперштаба региона, по состоянию на утро 22 мая в Удмуртии зафиксировали 46 новых случаев коронавируса. Выздоровели 44 человека.
Статистика по городам и районам:
Ижевск — 16 122
Глазов — 1 535
Воткинск — 1 419
Можга — 1 784
Сарапул — 1 284
Завьяловский район — 1 828
Алнашский район — 653
Балезинский район — 563
Вавожский район — 292
Воткинский район — 374
Глазовский район — 370
Граховский район — 199
Дебесский район — 303
Игринский район — 777
Камбарский район — 299
Каракулинский район — 213
Кезский район — 360
Кизнерский район — 340
Киясовский район — 217
Красногорский район — 348
Малопургинский район — 502
Можгинский район — 314
Сарапульский район — 409
Селтинский район — 280
Сюмсинский район — 246
Увинский район — 935
Шарканский район — 582
Юкаменский район — 308
Якшур—Бодьинский район — 496
Ярский район — 283
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