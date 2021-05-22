Видео: ижевские выпускники бегают в фонтанах на Центральной площади

Видео: скриншот видео

Сегодня выпускники девятых и одиннадцатых классов отмечают Последний звонок. Традиционные гулянья выпускников в Летнем саду не состоятся. Все общественные пространства, куда ребята могут отправиться праздновать окончание школы самостоятельно, будут усиленно охраняться силовыми структурами.

На Центральной площади уже заметили выпускниц, радостно бегающих по фонтану.

Напомним, в связи с праздником сегодня в республике ограничена продажа алкоголя.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Парк Драгунова и Березовую рощу в Ижевске обработали от клещей.

- Александр Бречалов призвал Илона Маска построить завод «Тесла» в Удмуртии.