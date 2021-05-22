Детский сад в Ижевске получил звание «Лучшего дошкольного образовательного учреждения России»

Фото: администрация Ижевска

Детский сад №50 признали «Лучшим дошкольным образовательным учреждением России». Такое звание присудила Международная академия общественного признания.

Награду вручили за большой вклад в практическую подготовку воспитанников, совершенствование учебного процесса, формирование нравственного развития личности. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

В детском саду созданы группы кадетов МЧС и ежегодно в ряды юных спасателей вступают более 60 детей. А еще здесь открыты два зимних сада с экзотическими растениями и обитателями живых уголков

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