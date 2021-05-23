Карта распространения коронавируса на 23 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

В каких районах Удмуртии больше всего заболевших коронавирусом? Фото: freepik.com
По данным Оперштаба региона, по состоянию на утро 23 мая в Удмуртии зафиксировали 45 новых случаев коронавируса. Выздоровели 41 человек.
Статистика по городам и районам:
Ижевск — 16 140
Глазов — 1 545
Воткинск — 1 419
Можга — 1 784
Сарапул — 1 284
Завьяловский район — 1 829
Алнашский район — 653
Балезинский район — 565
Вавожский район — 292
Воткинский район — 375
Глазовский район — 370
Граховский район — 199
Дебесский район — 303
Игринский район — 777
Камбарский район — 299
Каракулинский район — 213
Кезский район — 360
Кизнерский район — 340
Киясовский район — 217
Красногорский район — 350
Малопургинский район — 502
Можгинский район — 314
Сарапульский район — 411
Селтинский район — 281
Сюмсинский район — 246
Увинский район — 940
Шарканский район — 582
Юкаменский район — 311
Якшур—Бодьинский район — 496
Ярский район — 283
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