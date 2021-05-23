Карта распространения коронавируса на 23 мая: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

В каких районах Удмуртии больше всего заболевших коронавирусом? Фото: freepik.com

По данным Оперштаба региона, по состоянию на утро 23 мая в Удмуртии зафиксировали 45 новых случаев коронавируса. Выздоровели 41 человек.

Статистика по городам и районам:

Ижевск — 16 140

Глазов — 1 545

Воткинск — 1 419

Можга — 1 784

Сарапул — 1 284

Завьяловский район — 1 829

Алнашский район — 653

Балезинский район — 565

Вавожский район — 292

Воткинский район — 375

Глазовский район — 370

Граховский район — 199

Дебесский район — 303

Игринский район — 777

Камбарский район — 299

Каракулинский район — 213

Кезский район — 360

Кизнерский район — 340

Киясовский район — 217

Красногорский район — 350

Малопургинский район — 502

Можгинский район — 314

Сарапульский район — 411

Селтинский район — 281

Сюмсинский район — 246

Увинский район — 940

Шарканский район — 582

Юкаменский район — 311

Якшур—Бодьинский район — 496

Ярский район — 283

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Кино о моржихе, дворнике и Чайковском: ТОП-5 фильмов, снятых в Удмуртии

- Расследование гибели многодетной семьи в Удмуртии из-за пожара взял на контроль главный следователь России