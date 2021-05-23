Первый полуфинал проекта «Голос Ижевска» прошел 22 мая

15 финалистов конкурса «Голос Ижевска» выступят на одной сцене с Сергеем Лазаревым 12 июня Фото: Амир Закиров

Для ижевчан всех возрастов и профессий выпала уникальная возможность представить свои конкурсные песни в рамках проекта «Голос Ижевска» (6+). 22 мая в концертном зале Удмуртской государственной филармонии прошел первый полуфинал конкурса. Проект состоится в честь 15-летия Медиагруппы «Центр».

Участники исполнили песни в следующих жанрах: авторская песня, рок, шансон, поп-музыка, народная музыка и другие.

«Все выступления были уникальными, творческими и выбрать пять финалистов — непростая задача, слишком серьезная конкуренция», – отмечают судьи.

Кстати, судят участников профессионалы в сфере культуры, музыки и творчества: Евгения Сундукова, Руководитель Центра активных коммуникаций Удмуртии, Анастасия Власова, директор медиагрупппы «Центр», председатель Общественной палаты Ижевска, Денис Погодин, программный директор радио «Адам», Надежда Мельникова, заместитель начальника Управления по культуре и туризму администрации Ижевска, Ирина Рослякова, певица театра оперы и балета, Дарья Антонова, блогер.

«Полуфинал был для меня возможностью показать себя, выступить на сцене, зарядиться положительными эмоциями, которых не было уже очень давно! За это я очень благодарна организаторам! Конечно, выступать было очень волнительно, но без этого никуда. Теперь с нетерпением жду результатов! Очень надеюсь, что мне еще представится возможность выступить и спеть на дне города!», – делится эмоциями конкурсантка Наталья Мышкина.

Победителей конкурса объявят в следующих номинациях: «Серебряный голос» (исполнители старше 50 лет), «Дети» (юные исполнители в возрасте от 6 до 18 лет), «Приз зрительских симпатий» (победителя определят слушатели радио «Адам»), «По-дружески. Только так!» (генеральный партнер конкурса Корпорация «Центр» выберет своего победителя).

5 и 6 июня состоятся ещё два полуфинала, где также отберут ещё 5 финалистов. Всего в финал пройдут 15 жителей Удмуртии. Ведущие радио «Адам» (104,5FM, 12+) объявят списки в эфире за неделю до финала, который состоится в День города, 12 июня. 15 самых талантливых выступят перед жителями столицы на Центральной площади вместе с приглашенным гостем — певцом Сергеем Лазаревым.

Чтобы принять участие в проекте необходимо присылать заявки до 3 июня на сайте golosizhevska.ruпо номеру 945-021,через мессенджеры (Viber (Вайбер), WhatsApp (ВатсАпп), Telegram (Телеграм) по номеру 89120070805 или пишите на почту проекта golosizhevska@gmail.com. Участвуйте во флешмобе #ГолосИжевска2021 и выигрывайте сертификат на 5000 рублей в Боулинг Караоке ОГНИ. Снимите, как вы поете в одном из мест нашего города, загрузите фото и видео с хештегом #ГолосИжевска2021. Победителя определит большее количество лайков. Все подробности на сайте golosizhevska.ru.

Приходите поддержать участников 5 и 6 мая в Удмуртскую государственную филармонию!

Генеральный партнер проекта - Корпорация Центр. По-дружески. Только так!

Проект проходит при поддержке администрации главы и правительства Удмуртии.

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