Погода в Ижевске: небольшой дождь и до +25°С

Сегодня в Ижевске ожидаются небольшие и кратковременные дожди Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Сегодня, 24 мая, – первый день рабочей недели, чтобы быть готовыми ко всему, прочитайте наш прогноз погоды на день.

Синоптики из Удмуртского гидрометцентра обещают нам небольшие и кратковременные дожди. Дневная температура поднимется до +23…+25°С. Скорость юго-западного ветра достигнет 8–13 м/с.

По данным сервиса «Яндекс Погода», сегодня днем и вечером ожидаются небольшие дожди. Температура воздуха поднимется до +23°С. А максимальная скорость западного ветра составит 4,1 м/с.

Прогноз на всю неделю можно прочитать по ссылке.

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