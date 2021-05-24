Три жителя Удмуртии скончались от коронавируса за последние сутки

За сутки в Удмуртии выявили 45 заболевших коронавирусом Фото: Амир Закиров

На утро 24 мая в Удмуртии выявили 45 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб республики.

За сутки выздоровели 43 человека, а трое – скончались. Мужчинам было 65 лет и 71 год, женщине – 77 лет.

Коронавирус нашли у 18 жителей Ижевска, по пять жителей заразились в Воткинске и Можге, по четыре – в Глазове и Завьяловском районе. Заболели также три жителя Увинского района, два жителя Якшур-Бодьинского района. По одному случаю зарегистрировали в Граховском, Камбарском, Малопургинском, Сюмсинском районах.

На сегодняшний день в республике выявили 33 851 случай заболевания коронавирусом. 30 697 человек выздоровели, 437 – скончались. Сейчас 2 306 заболевших чувствуют себя удовлетворительно, 355 переносят инфекцию в средней степени тяжести, 56 пациентов находятся в тяжелом состоянии.

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