Движение у набережной Ижевска временно ограничат 30 мая

Движение ограничат на пяти улицах Ижевска Фото: pixabay.com

В это воскресенье, 30 мая, ограничат движение рядом с набережной Ижевска. В постановлении администрации города указано, что дороги перекроют из-за проведения Всероссийского полумарафона «Забег.РФ».

Движение автомобилей запретят с 9:30 до 14:00 по:

- ул. набережная им. И.Ф. Белобородова (от ул. Телегина до пр. им. Дерябина);

- пр. им. Дерябина (от ул. набережная им. И.Ф. Белобородова до пр. им. Дерябина);

- ул. Наговицына (от ул. Пушкинской до ул. Коммунаров);

- ул. Набережная Зодчего Дудина;

- ул. Милиционная (от пр. им. Дерябина до ул. Кирова).

На это время там установят специальные знаки, а автобусные маршруты перенаправят.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Три жителя Удмуртии скончались от коронавируса за последние сутки

Мертвую рыбу и зеленый цвет воды заметили в реке Удмуртии